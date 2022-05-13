دراسة إيطالية: رقم قياسي لتحويلات المهاجرين في إيطاليا عام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت دراسة إيطالية أن “المهاجرين المقيمين في إيطاليا قاموا بإرسال 7.7 مليار يورو إلى أوطانهم خلال عام 2021، لتقترب التحويلات من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي البيانات الصادرة عن مؤسسة (موريسا) للبحوث والدراسات الاقتصادية الخاصة بالهجرة، فإن “في موقع الصدارة هناك الدول الآسيوية: بنغلاديش وباكستان والفلبين. بينما هوت التحويلات نحو بلدان أوروبا الشرقية”.

ووفقًا للبنك الدولي، “أدى الوباء إلى انخفاض التحويلات في الربع الثاني لعام 2020 فقط، بشكل عام، سجل عام 2020 انخفاضًا بنسبة 1.7٪ فقط مقارنة بعام 2019. وفي عام 2021، أدى الانتعاش الاقتصادي إلى زيادة بنسبة 7.3٪ مقارنة بعام 2020”.

وذكرت المعطيات أن “التحويلات المرسلة من المهاجرين المقيمين في إيطاليا زادت بشكل مطرد منذ عام 2017، ليقترب الحجم الإجمالي لها من الحد الأقصى المسجل عام 2011 عندما بلغ 8 مليارات يورو”.

وتابعت، “عام 2021، سجلت التحويلات زيادة بنسبة 12.2٪ مقارنة بالعام السابق وبـ46.3٪ مقارنة بعام 2016. كما بدأ معدل المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بالنمو مرة أخرى بنسبة 0.44٪”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “أول دولة مقصد للتحويلات هي بنغلاديش بـ873 مليون يورو وبنسبة 11.3٪ من الإجمالي. تليها باكستان والفلبين. من ناحية أخرى، تتناقص التدفقات نحو أوروبا الشرقية، ولا سيما رومانيا، التي تراجعت بنسبة 8.5٪، أوكرانيا بـ8.0٪ ومولدوفا بـ7.3٪”.