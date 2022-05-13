الفاتيكان: مبادرة السلام المقترحة من حكومة دراغي خليقة بالدعم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أبدى الكرسي الرسولي “الدعم” للمبادرة التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي من أجل السلام في أوكرانيا.

هذا ما أكده وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في تصريحات الجمعة، على هامش مؤتمر حول البابا لوتشاني ينعقد في حرم الجامعة الغريغورية الحبرية بروما.

ورداً على سؤال عما إذا كانت طاولة السلام التي اقترحتها حكومة دراغي تتفق معكم أو ربما تشاطرونها؟ أجاب أمين سر حاضرة الفاتيكان، أنه “لطالما قلتها وأكررها: نحن نرحب بأي مساعٍ من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب”.

وتابع الكاردينال، “نحن لا نريد أن نأخذ زمام المبادرة: إذا نجح الآخرون في فعل ما فشل الكرسي الرسولي في القيام به، كون عرض الوساطة أو التدخل الذي تقدمنا به لم يُقبل، فهذا حسن. لن أتمكن من الإجابة على السؤال عما إذا كنا سنشاطرك الأمر أم لا، لأن من الواضح أن هناك قضايا عديدة على المحك”. واختتم مستدركاً: “لكن يجب دعم المبادرة نفسها”.

يذكر أن يوحنا بولس الأول ـ لوتشاني‏ (1912-1978) هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الـ263، اعتلى عرش البابوية من26 آب/أغسطس إلى 28 أيلول/سبتمبر عام 1978 في واحدة من أقصر الحبريات التي عرفتها البابوية الكاثوليكية. وقد عرف بكونه إصلاحياً، عزم على تطبيق مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني بقوّة، لكن وفاته المبكرة حالت دون تحقيق ذلك، وقيل إن الماسونيون في إيطاليا قد قتلوه، بينما تنكر تحقيقات الفاتيكان الرسمية ذلك.