بسبب الحرب بأوكرانيا، وزير إيطالي سابق يدعو لفتح “ممرات غذائية” لشمال افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الداخلية الإيطالي الأسبق أنه “من الضروري فتح ممرات غذائية” لتجنب “مواجهة أزمات في الأسابيع القليلة المقبلة يمكن أن تسبب توترات اجتماعية دراماتيكية”، جراء الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأمن الغذائي العالمي خاصة في منطقة الشمال الافريقي.

وتساءل مينيتي، خلال جلسة مخصصة لـ(وضع منطقة المتوسط: فرص اليوم ومسارات المستقبل)، في إطار منتدى بمدينة سورّينتو (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) “ماذا يمكن أن يحدث في دول شمال إفريقيا التي تعتمد بنسبة 96% على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا”.

ووصف مينيتي بـ”الوهم” إبقاء أوكرانيا “منفصلة عن البحر الأبيض المتوسط”، والتفكير في الحرب بأوكرانيا دون النظر إلى المتوسط ودول الشمال الافريقي.

ودعا مينيتي إلى “عدم نسيان ما حدث في عام 2011″، وتجنب توترات قد تنجم عن “أزمة غذاء تثير أزمة إنسانية”، وتساءل “كيف ستصمد أوروبا” أمام فارين من توترات اجتماعية محتملة في شمال إفريقيا ينضمون إلى ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا.

يذكر أن تقريرا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) صدر قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، أشار إلى أن الجوع في العالم العربي وشمال افريقيا “مستمر في الارتفاع”، حاثا على “تغييرات جذرية” في أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة لتوفير الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

ووفق التقرير الذي حمل عنوان (نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021)، فإن “عدد الجياع في المنطقة بلغ 69 مليون شخص في عام 2020”.

وعزا التقرير استمرار الجوع في العالم العربي بالارتفاع، مع زيادة بنسبة 91.1 في المائة منذ عام 2000، إلى الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرّض لصدمات وضغوط متعددة مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغيّر المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.