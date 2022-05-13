دراغي يحذر من حدوث أزمة غذائية استثنائية جراء حصار موانئ أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي من حدوث أزمة غذائية عالمية جراء إغلاق الموانئ المطلة على البحر الأسود في أوكرانيا.

وقال دراغي الجمعة، مخاطبا منتدى (نحو الجنوب) المنعقد في بلدة سورينتو القريبة من مدينة نابولي، إن “الحصار المفروض على صادرات الحبوب من أوكرانيا يهدد بالتسبب في أزمة غذائية ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي”.

وقد حذر بدوره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تصريح على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الكبرى في ألمانيا من أنه “إذا لم نتمكن من تصدير المنتجات الزراعية الموجودة في المستودعات، فلن يكون لدينا متسع لاستيعاب محاصيل جديدة وستصبح أزمة وحصار كامل لسلسلة التوريد الأوكرانية”. وأضاف “لا نستطيع تحمل ذلك وأطلب من الدول الأفريقية والآسيوية الضغط على روسيا لوقف الحرب ورفع الحصار عن موانئنا”.

وقد أعلنت المفوضية الاوروبية أمس الخميس عن خطة عمل لإنشاء “ممرات تضامن” لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأيضًا استيراد السلع التي تحتاجها، بدءً من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة.

واشار الجهاز التنفيذي الاوروبي في مذكرة إلى أن خطة “مسارات التضامن” تأتي كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي التضامنية مع أوكرانيا، فـ”بعد الغزو الروسي والحصار على الموانئ الأوكرانية، لم يعد بإمكان الحبوب الأوكرانية والسلع الزراعية الأخرى الوصول إلى وجهاتها”، مما “يهدد وضع أمن الغذائي العالمي”.

وقد كشف تقرير تحليلي حديث لبرنامج الأغذية العالمي عن أن 276 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كانوا يواجهون بالفعل الجوع الحاد في مطلع عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار 47 مليون شخص إذا ما استمر النزاع في أوكرانيا مع وجود ارتفاعات أكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.