إيطاليا “تدعم بالكامل” انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو عن “الدعم الكامل” لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال دي مايو، في تصريح الجمعة على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بولاية شلزفيغ-هولشتاين الألمانية “سنعقد في يومي السبت والأحد في برلين الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي”، والذي “سينضم إليه الوزيران الفنلندي والسويدي. إيطاليا ستدعم بشكل كامل، في ذلك المحفل، انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن طلب الانضمام هو “طموح ينطلق من قرار سيادي للدول بصفة فردية ووفقًا لمبادئ وقيم التحالف الدفاعي. يسعدنا نحن كإيطاليا أن نرحب بهذين البلدين في هذا التحالف الكبير الذي يدافع عن الدول التي هي جزء منه، وعمل، قبل كل شيء، على ضمان السلام لعقود وسيستمر في ضمان السلام ” بالقارة الأوروبية.