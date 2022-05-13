دراغي: اتفاقية الغاز مع الجزائر نموذج يحتذى به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز تمّ توقيعها خلال زيارته للجزائر الشهر الماضي بأنها “نموذج يحتذى به”.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الجمعة منتدى (نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية لموسم جيوسياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط).

وقال دراغي إنه “من أجل تعزيز هذه الشراكات يجب أن نعمل من أجل الاستقرار السياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، وليبيا على وجه الخصوص”، محذرا من تداعيات محتملة للحرب الروسية على أوكرانيا على استقرار إفريقيا والشرق الأوسط بسبب مخاوف انفجار أزمة غذائية.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن “الحرب في أوكرانيا كشفت عن خطر اعتمادنا على الغاز الروسي”. وقال “تحركت إيطاليا بأقصى سرعة لتنويع إمدادات الغاز وتعتزم الاستمرار في ذلك. والجنوب مركزي في كل هذا”.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها (إيني) و(سوناطراك) خلال زيارة دراغي للجزائر العاصمة تستلم روما نحو 3 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي، وستصل بالتدرج حتى عام 2023 إلى 9 مليارات.