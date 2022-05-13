كونتي:لا لأسلحة أخرى لأوكرانيا، ينبغي فتح مرحلة جديدة من أجل حل سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، الاعراب عن رفضه إرسال دفعة أسلحة أخرى لأوكرانيا.

وقال كونتي في تصريح الجمعة “نحن نصر على النقاش وهو الحد الأدنى في ديمقراطية برلمانية، بحيث يمكن لجميع القوى السياسية توضيح مواقفها، ويمكننا بناء توجه سياسي قوي بوسع إيطاليا وضعه داخل أروقة الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف كونتي “نحن بحاجة إلى فتح مرحلة ثانية من هذا الصراع، استراتيجية جديدة: لا داعي الآن لإرسال المزيد من الأسلحة”، مشددا على أنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا أن يكونا في المقدمة لإحداث دفعة قوية من أجل حل سياسي” للأزمة عبر التفاوض بين الكرملين وكييف.