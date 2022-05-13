بوريل يعزي الامارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تقدم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بالتعزية لدولة الامارات العربية المتحدة على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب منسق السياسة الخارجية للتكتل الموحد في تغريدة على منصة (تويتر) عن “الحزن على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي”، الذي “لعب دورًا أساسيًا في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم. أفكارنا مع الأسرة الحاكمة وشعب الإمارات”.

وكانت وكالة الانباء الإماراتية (وام) قد ذكرت في بيان: “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 أيار/مايو”.

كما أفادت الوكالة الرسمية بأن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.