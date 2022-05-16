البابا: الحب يعني الخدمة وبذل الحياة في سبيل الآخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن ما يعنيه الحب حقاً هو الخدمة وبذل الحياة في سبيل الآخرين.

وقد ترأس قداسة البابا فرنسيس أمس الأحد قداسًا إلهيًّا أعلن فيه قداسة عشرة طوباويين وهم تيتوس براندسما، لازارو المعروف باسم ديفاساهايام، سيزار دي بوس، لويجي ماريا بالاتسولو، جوستينو ماريا روسوليلو، شارل دي فوكو، ماري ريفيير، ماريا فرانشيسكا ليسوع روباتو، ماريا ليسوع سانتوكاناليه وماريا دومينيكا مانتوفاني.

وللمناسبة القى الأب الأقدس عظة قال فيها، إن “بذل الحياة في سبيل الآخرين الذي لا يقتصر على تقديم شيء ما، مثل بعض خيورنا للآخرين وإنما أن نعطي ذواتنا. إنَّ القداسة لا تتكون من بعض التصرفات البطولية، وإنما من الكثير من الحب اليومي”.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد أوضح البابا أن “الخدمة هي ألا نضع مصالحنا في المرتبة الأولى، وأن نزيل منا سموم الجشع والمنافسة، ونحارب سرطان اللامبالاة ودودة المرجعية الذاتية، وأن نتقاسم المواهب والعطايا التي منحنا الله إياها، وأن نسأل أنفسنا في الواقع: ماذا أفعل للآخرين؟ ونعيش الأمور اليومية بروح الخدمة، بمحبّة وبدون جلبة، بدون أن نطالب بشيء”.

وتابع الأب الأقدس: “أنتِ مكرّسة أو أنتَ مُكرّس؟ كُن قدّيسًا بعيش تكرّسك بفرح. أنت شخص متزوِّج؟ كن قدّيسًا بحبّك واهتمامك بشريكك كما فعل المسيح مع الكنيسة. أنت عامل؟ كُن قدِّيسًا فيما تتمّم عملك بصدق وكفاءة في خدمة الإخوة. أنت والد أو والدة، جدّة أو جدّ؟ كن قدّيسًا بتعليمك للأطفال بصبر أن يتّبعوا يسوع، أنت صاحب سلطة؟ كُن قدّيسًا بالنضال في سبيل الخير العام والتخلّي عن مصالحك الشخصيّة”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن “خدمة الإنجيل والإخوة، تعني بذل الحياة بدون ربح شخصي، وبدون البحث عن أي مجد دنيوي، في ظل الخفية المتواضعة على مثال يسوع، هذا ما نحن مدعوون إليه”.