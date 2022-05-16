إيطاليا: إصابات كوفيد 27162 وضحاياه 62

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 27,162 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل وقوع 62 ضحية أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 165,244 شخصاً منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تحديد حالات الإصابة الجديدة استنادا إلى 194,577 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 14٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد مرضى كوفيد في المستشفيات قد بلغ 7532″، وهم “أقل بـ118 حالة” مقارنة بأمس الأول، بينما “وصل عدد المرضى القابعين في أقسام العناية المركزة إلى 347” وهم “أكثر بمجموع 7 أشخاص”، حتى الساعات الـ24 الأخيرة.