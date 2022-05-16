مسؤول صحي إيطالي: بيانات العالم حول كوفيد مزيفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول صحي إيطالي أنه من ناحية انتشار وباء كوفيد 19 في العالم، فإن “البيانات المتداولة اليوم مزيفة تمامًا وتقلل من شأن الجائحة”، مبيناً أن “الحكومات تتأثر بالرأي العام الذي تريد أن ينتهي الوباء، ويُخضعها إلى حد كبير ويجعلها تستمر باستخدام أنظمة الكشف الحالية”. وخلال مشاركته عبر ارتباط فيديوي بحلقة نقاشية في إطار مهرجان أوكسفام الذي أقيم في فلورنسا، قال مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي، إن “قراصنة المعلومات الروس، الذين يخوضون اليوم حرباً حقيقية في أوكرانيا، ينشرون منذ سنوات أخبارًا كاذبة عن اللقاحات، لأن هذا يؤدي بوضوح إلى إرباك الرأي العام وإضعافه حتى في الدول الغربية”.

ووفقًا لريتشاردي، فإن “الحكومات في جميع أنحاء العالم مفعمة بأدوات اتصال بيروقراطية لا تفي بالسرعة والمهنية للمعلومات المضللة الحالية”، واختتم بالقول إنه “بالتالي، فإننا نخوض المعركة ضد المعلومات المضللة غير مجهزين تمامًا”.