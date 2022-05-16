برلماني ايطالي: أمننا القومي يتطلب السرية على إمدادات السلاح لأوكرانيا  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول برلماني إيطالي، أن “من الصواب أن يكون الأمر كذلك”، بشأن فرض السرية حول قائمة الإمدادات العسكرية المقدَمة لأوكرانيا، “لأننا نتحدث هنا عن أمننا القومي”.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية (كوباسير) أدولفو أورسو، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين، إنه “على الرغم من أن أي قوة سياسية، إذا شاءت، يمكنها أن تطلب من الحكومة معلومات إضافية”، فـ”يبدو من العدل أن نتذكر أن البرلمان صوت بالإجماع تقريبًا في شباط/فبراير الماضي على مرسوم يأذن بتقديم المساعدات إلى أوكرانيا، بما فيها تلك العسكرية”. وأضاف أورسو، أن “المرسوم ينص أيضاً على إحاطة الحكومة بالمستجدات كل ثلاثة أشهر”، مبيناً أنه “في غضون ذلك، كان وزير الدفاع لورينزو غويريني يأتي لإبلاغنا بها، كما فعل حتى الآن، وأضيف: بشكل وافٍ”.

وأكد أورسو المنتمي لحزب “إخوة إيطاليا” المعارض، أن “في الصيف الماضي كان هناك انسحاب مفاجئ وغير متوقع من أفغانستان، وفي أسبوعين بمنتصف آب/أغسطس، التقينا ست مرات في غرف مغلقة لمراقبة الوضع”.

واسترسل: “الآن، بعد غزو أوكرانيا، لدينا خمسة أو ست جلسات استماع أسبوعية، واجبنا ألا ننشغل عن الأمر، فليس من قبيل المصادفة أن التصويت على تقاريرنا في ظل هذه الهيئة التشريعية يتم بالإجماع دائماً، وقد كتب أحدهم عنا أننا نسير على نهج الحكومة”.

وأشار السيناتور إلى أن “البعض الآخر على العكس من ذلك، أي أن الحكومة غالبًا ما تتصرف بناءً على إشارات صريحة من اللجنة”. وأوضح أن “الحقيقة تكمن في الوسط: نحن نتصرف دائمًا، وفي هذا السياق بشكل أكبر، وفقًا لروح التعاون الكامل والمخلص بين المؤسسات، على النحو الذي يفرضه الدستور”، مبيناً أن “هذا الأمر يصعب في مجال الأمن القومي وكذلك عندما نواجه حرباً في قلب أوروبا”.

وحول غزو أوكرانيا، ذكّر أورسو بـ”أننا كتبنا عنه قبل أسابيع قليلة من حدوثه. كان يكفي الاستماع إلى ما تقوله المخابرات الغربية. لقد جمعنا الحقائق: حشد القوات، الاستفتاء في بيلاروسيا لاستضافة برنامج نووي، المواقف العدائية المتزايدة للرئيس بوتين، الوجود المتزايد للمرتزقة الروس في سورية، ليبيا وكذلك في مالي أو وسط إفريقيا”.

ولفت إلى أن “الروس كان يطوقون طرق الطاقة، وفي تقرير قدمناه بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير، كتبنا أننا بحاجة إلى استراتيجية وطنية للطاقة تحررنا من الغاز الروسي من منظور أوروبي وغربي”. واختتم بالقول “لقد قدمنا بعض المقترحات التي تبنتها الحكومة لاحقاً، بشأن الغاز الوطني ومصادر الطاقة المتجددة التي ينبغي إطلاقها”.