الاتحاد الأوروبي يهنئ شيخ محمود على انتخابه رئيسا للصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-هنأ الاتحاد الأوروبي الرئيس الصومالي الاسبق، حسن شيخ محمود، على انتخابه مجددا “رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية ورئيسي مجلس الشعب والشيوخ وأعضاء البرلمان الاتحادي على انتخابهم واكمال الاستحقاقات الرئاسية في الوقت المناسب”، وذلك في “ختام عملية انتخابية معقدة تأخرت”.

ورأى بيان صدر الاثنين باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي أن “كل عملية انتخابية ينبغي أن تكون خطوة نحو بناء مجتمع شامل وديمقراطي لفائدة المواطنين ككل”، وأن “في صميم أجندة السلطات الجديدة، متابعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشتد الحاجة إليها لبناء صومال ديمقراطي يقوم على سيادة القانون”.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعاون وثيق مع الرئيس شيخ محمود ومع الحكومة التي يجب تشكيلها على وجه السرعة مع بدء الصومال في جهود جادة للمصالحة، بما في ذلك بين المستويين الفيدرالي والإقليمي، بناء الدولة والتنمية وتوطيد السلام”.