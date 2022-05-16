دي مايو يدعو لمبادرة سلام كبرى لدفع روسيا على التفاوض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن الحاجة إلى “مبادرة سلام منظمة كبرى، تضم المنظمات الدولية وأهم الفاعلين الجيوسياسيين”، لجلب روسيا “إلى طاولة المفاوضات” مع أوكرانيا.

كما طالب دي مايو في تصريح الاثنين، على هامش مجلس الشؤون الخارجية، بالموافقة على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا “في أقرب وقت ممكن”. وقال “فيما يتعلق بالعقوبات، كانت إيطاليا واضحة منذ البداية: نحن لا نضع أي نوع من الفيتو ونؤمن بقوة بحقيقة أن العقوبات هي الوسيلة السلمية الوحيدة التي لدينا لدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على القدوم إلى الطاولة والتفاوض على اتفاق سلام”.