زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي: تصريحات دراغي بواشنطن قرّبت وجهات النظر بشأن الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء ماريو دراغي بشأن السلام خلال زيارته للبيت الأبيض قربت وجهات نظر القوى السياسية في البلاد عن الحرب في أوكرانيا.

وقال ليتّا، خلال حملة انتخابية محلية في بياتشينزا (مقاطعة إميليا رومانيا-شمال) إن رئيس الوزراء سيحيط قاعة البرلمان يوم الخميس القادم و”سيكون هناك نقاش، لكنني أعتقد أن ما قاله وفعله دراغي في واشنطن متحدثًا باسم إيطاليا وأوروبا، جعل المواقف قريبة جدًا وجعل الجميع على دراية من حقيقة أنه في هذه اللحظة يجب أن نتحد ونشارك الخيارات مع بقية أوروبا “، في إشارة معارضة قياديين في حزب الرابطة وحركة خمس إرسال دفعة جديدة من السلاح إلى أوكرانيا.

وأردف “لأن ما نفعله مع شركائنا الأوروبيين له فعاليته، بينما إذا بدأنا في تبني خيارات فردية، كما يفعل (رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور) أوربان، سنكون على خطأ. إيطاليا ليست هنغاريا أوربان، بل دولة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحلفاء”.