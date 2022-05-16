دي مايو يهنئ السويد على تقديمها طلب الانضمام للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تقدم رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو بـ”التهنئة” للسويد على تقديمها طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالي، الذي يشارك في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، في تغريدة على (تويتر) “أبلغتني للتو الزميلة السويدية، آن ليندي، أن بلدها قد قدم طلبًا لعضوية الناتو”. وأضاف “لقد هنأتها وأكدت دعم إيطاليا… إلى الأمام أكثر اتحادًا من أي وقت مضى”.

وكان دي مايو قد أشار في تصريح في وقت سابق اليوم الاثنين على هامش مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، إلى أن الناتو “تحالف دفاعي” يضمن إمكانية تنمية اقتصادات دوله الاعضاء في “سلام”. وقال “تتفق إيطاليا مع مبدأ فتح أبواب الناتو أمام السويد وفنلندا وأنا لست فقط متأكد من أنه لن يعيق أحد هذه العملية، بل أيضًا من أن الحلف سيكون أكثر قوة”. كما ثمّن وزير الخارجية الإيطالي موقف تركيا “المتزن” بشأن فرضية انضمام الدولتين الإسكندنافيتين و”انفتاحاها على الحوار لإيجاد حل”.