إيطاليا: لقاء بين دراغي وسالفيني عن الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء، ماريو دراغي التقى اليوم الاثنين زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني.

وأشارت في مذكرة إلى أن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) ركز على زيارة دراغي الأخيرة للولايات المتحدة، والتي تمحورت حول “إعادة تأكيد التزام إيطاليا بالسلام من خلال دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، وتجديد طلب وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات ذات مصداقية” بين الكرملين والسطات في كييف.

وبدوره، قال سالفيني للصحفيين إن الحديث مع دراغي كان “أخيرا وبعد ثلاثة أشهر من الحرب، عن السلام ووقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح”. وأضاف، بعد خروجه من مقر رئاسة الوزراء “حقيقة أن رئيس الوزراء ذهب إلى واشنطن لجلب كلمات ومشاريع من أجل السلام وفكرة إيطاليا وفرنسا وألمانيا عن أوروبا جديدة تضع السلام ونزع السلاح في المركز والحفاظ على وظائف العمل في الوطن هو شيء كنت أعمل عليه منذ أكثر من شهرين، وقد بدأت أرى ثماره الأولى”.

وكان سالفيني قد أعلن في تصريحات متكررة أن إرسال بلاده شحنة أسلحة جديدة لأوكرانيا سيقلل من فرص التوصل للسلام. وهي نفس وجهة نظر الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي.

وينتمي حزب الرابطة وحركة خمس نجوم إلى ائتلاف واسع يدعم حكومة دراغي يشمل معظم القوى السياسية الممثلة برلمانيا .

وتحدث حزب (إيطاليا حية) عن “محور كونتي-سالفيني جديد حول الصراع في أوكرانيا”، ووصفه بـ”المناورة الانتخابية الواضحة” استعدادا للاستحقاقات البرلمانية في عام 2023.