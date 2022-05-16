سالفيني: حظر النفط والغاز يضر بإيطاليا والاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعرب الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني عن رفضه فرض حظر أوروبي على امدادات الطاقة الروسية، وقال متسائلا: “علينا أن نرى ما إذا كان حظر النفط والغاز يلحق ضررا أكبر على روسيا أم على إيطاليا وأوروبا”.

وأضاف في حديث للصحفيين عند خروجه من مقر الحكومة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء ماريو دراغي “وفقًا للبيانات، فإنه يضر بإيطاليا وأوروبا أكثر، لأن روسيا تبيع غازها ونفطها إلى الصين وآسيا”، بينما ينبغي “علينا إطفاء أجهزة التدفئة وإغلاق الشركات. الحظر لن يضر روسيا بل أوروبا، كما يقول المستشار الألماني، وليس سالفيني”، مشيرا إلى أن إيطاليا ليس بوسعها في الوقت الراهن الاستغناء عن الغاز الروسي.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد استبعد في وقت سابق اليوم التوصل بشكل سريع إلى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، السادسة من نوعها، تتضمن فرض حظر على النفط الروسي، بسبب رفض دول كهنغاريا ليست لديها منافذ ساحلية، وتحصل على الامدادات عبر أنابيب بترول قادمة من روسيا.