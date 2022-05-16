إيطاليا: 102 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 13 ألف و668 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (16 أيار/مايو) تسجيل 102 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و13 ألفا و668 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات من 14% المسجلة أمس إلى 13% اليوم.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس بعد مراجعتها بلغت 62 حالة وفاة والإصابات 27 ألفا و162 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 6 مرضى) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 353 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 99 مريضا) لتصل إجمالا إلى 7 آلاف و631.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و71 ألفا و649، حصد الوباء أرواح 165 ألفا و346 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم اليوم إلى 15 مليون و923 ألفا و935.