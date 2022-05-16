بوريل: لا اتفاق بعد بشأن حزمة العقوبات السادسة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى أن دول التكتل الموحد لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تنص على فرض حظر على واردات النفط.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في أعقاب مجلس الشؤون الخارجية “نواصل المناقشة. للأسف لم يكن من الممكن التوصل اليوم إلى اتفاق لوضع اللمسات الأخيرة على الحزمة السادسة من العقوبات” ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أكد منسق السياسة الخارجية الأوروبية الاتفاق على تخصيص 500 مليون يورو إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال “بدأنا بمبلغ 500 مليون، والآن نصل إلى ملياري يورو”، وهذا مجرد “غيض من فيض”، فـ”الدول الأعضاء تفعل الكثير” دون طلب تعويض.