ليتّا: شروط السلام الحقيقي بأوكرانيا اليوم بفضل خيارات الأشهر الماضية الصعبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتّا، أن الشروط التي تتوفر اليوم لأجل السلام الحقيقي في أوكرانيا، تأتي بفضل الخيارات الصعبة التي أقدمنا عليها في الأشهر الماضية.

وقال ليتا خلال اجتماع مجلس إدارة الحزب الديمقراطي بروما الثلاثاء: “إننا لا نريد أن نعتاد على الحرب والدمار وفكرة العنف والإساءة. من الضروري الآن الدفع لأجل السلام، وهذا الاختيار تسير عليه الحكومة أصلاً، وهو ما سنقوله يوم الخميس في البرلمان حين سيأتي رئيس الوزراء ماريو دراجي للإحاطة”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، “أكرر القول للمرة الألف إننا لا نخشى المواجهة في البرلمان، فالظروف سانحة من أجل سلام حقيقي بفضل الخيارات الصعبة التي أقدمنا عليها الأشهر القليلة الماضية “، ومن “الضروري اليوم الاستمرار بالالتفاف حول أوروبا بأسرها وحول الحكومة”.

وعلى صعيد الطاقة، أوضح ليتّا، أنه “ننتظر قرارات واضحة ونهائية على المستوى الأوروبي”، مبيناً أنه “إذا لم تسر الأمور على هذا النحو، فيجب أن تتدخل إيطاليا بشكل مستقل عن طريق فرض سقف وطني لسعر الغاز على حساب انهيار الاقتصاد”.