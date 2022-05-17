منظمة إنسانية: 500 مهاجر بدون طعام أو ماء في مياه مالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إن قارباً يحمل على متنه 500 شخص، يواجه أخطاراً في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وقد أطلق نداء الاستغاثة هذا من قبل مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، بعد تلقي مكالمة من قارب أبحر من على سواحل طبرق شرقي ليبيا، مبيناً أن المهاجرين “يواجهون مشاكل في المحرك، وبعض الأشخاص في وضع سيء، ليس لديهم طعام أو ماء”. واختتم بالقول: “لقد نبهنا السلطات لإنقاذهم على الفور”.

في السياق ذاته، أعلنت مصادر أمنية عن “وصول 57 مهاجراً خلال الليل على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، اعترضهم رجال قوات الشرطة المالية على بعد حوالي 8 أميال بحرية عن سواحل الجزيرة على متن قارب بطول 8 أمتار”، والذين “يضافون إلى المجموعات التي وصلت أمس إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “126 مهاجراً آخرين، تم تعقبهم من قبل هيئة حماية الموانئ على بعد ثلاثين ميلًا بحرياً، و79 غيرهم تم اعتراضهم على بعد حوالي 15 ميلًا بحرياً على متن قارب تمت مصادرته”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “تم إجراء جميع الفحوصات الصحية اللازمة على المهاجرين بعد استقبالهم في النقطة الساخنة بمنطقة كونترادا إيمبرياكولا، التي تجاوز عدد ضيوفها الآن الألف شخص”.