دي مايو: شجاعة أكبر من أوروبا حول واردات النفط الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “على صعيد الطاقة، نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحلى بشجاعة أكبر، متجاوزا مبدأ التصويت بالإجماع”.

ووفقا للوزير دي مايو، في تصريحات خلال مؤتمر حول التقنية الزراعية، بمدينة نابولي (عاصمة مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) الثلاثاء، فإن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر شجاعة من ناحية استيراد النفط من روسيا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “دولة واحدة تمنع هذا القرار، وهذا يعيدنا إلى بحث موضوع تجاوز مبدأ الإجماع”. واختتم بالقول، إنه “لا يمكن لدولة واحدة منع الـ26 الأخرى”، من اتخاذ قرار ما.