نقابي إيطالي: تراجع الإنتاج الزراعي لخيارات أوروبية خاطئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – أكد نقابي إيطالي، أن تراجع الإنتاج الزراعي يعزى إلى خيارات أوروبية خاطئة.

وقال رئيس كونفدرالية الزراعيين الايطاليين (كونفأغريكولتورا)، ماسيميليانو جانسانتي، خلال مؤتمر حول التقنية الزراعية، بمدينة نابولي (عاصمة مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) الثلاثاء، متسائلا: “هل توقفت إيطاليا عن إنتاج القمح؟ كلا، إننا ننتج الكميات التي نحتاجها لصنع المعكرونة، لكننا لا ننتج القمح الذي نحتاجه لعمل الخبز”.

وأشار جانسانتي إلى “اتخاذ خيارات سياسية في أوروبا قادتنا بشكل أساس لتقليل الإنتاج أكثر وأكثر. لقد تم اتخاذ خيارات خاطئة ويجب أن نعترف بذلك”. وأردف: “إنها خيارات البرمجة التي يتم إجراؤها كل 5 سنوات، وإذا نظرتم إلى مخطط المنتجات الأساسية الرئيسية، الذرة والقمح الطري، يُلاحظ أن الخيار السياسي يقلل من إنتاج هذه الحبوب على المستوى الأوروبي كل 5 سنوات”.

وخلص رئيس (كونفأغريكولتورا)، الى القول، إنه “ربما كان يعتبر أن من الصواب القيام بذلك في أجزاء أخرى من العالم، من يدري، لكن من المؤكد أنه تم ارتكاب خطأ ما”.