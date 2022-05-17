ايطاليا: الموضوع هو سعر الغاز وعلى الاتحاد الأوروبي تحديد سقف له

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – أكدت ايطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، أن جوهر الموضوع هو سعر الغاز وليس كميته، والذي على الاتحاد الأوروبي أن يحدد سقفاً له.

وقال الوزير دي مايو، خلال مؤتمر حول التقنية الزراعية، بمدينة نابولي (عاصمة مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) الثلاثاء، إنه “ليست لدينا أية مخاوف بشأن كميات الغاز المطلوبة في الأشهر المقبلة، لقد قمنا بعدة رحلات أدت إلى شراكات جديدة”.

واسترسل: “الموضوع هو السعر، الذي لا تحدده عقود العرض، بل آلية تحويل الأسهم الخاصة بأسعار الغاز (TTF) والمحددة في أمستردام”. وشدد على القول إن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون شجاعًا في إنشاء لائحة أوروبية لأقصى سقف لسعر الغاز”.

وأوضح الوزير أن “هذا السعر قد خرج عن السيطرة، لأنه مرتبط بالخوف من الحرب والتأثير الذي يمكنها أن تشكله على كميات الغاز المتوفرة في الأشهر القادمة”، لكن “مع تحديد أقصى سقف، سنكون قادرين على إنشاء مسار هبوط”، لهذه الأسعار.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن هذا الأمر يأتي “لمساعدة الأسر والشركات الإيطالية التي، بدون تكلفة طاقة مساوية لما في القارات الأخرى، ستكون عاجزة عن المنافسة، وبصفتنا وزارة الخارجية، سنواصل العمل على هذه الجبهة”.