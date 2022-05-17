إيطاليا: 44489 إصابة بكوفيد و148 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 44,489 إصابة جديدة تم تسجيلها بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 148 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 165,494 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية تم اجراء 335,217 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 13.27٪”.

وأشارت النشرة إلى “انخفاض حالات الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة الفيروس إلى 7465″، وهي “أقل بفارق 166 مقارنة بيوم أمس”، كما “تشهد أقسام العناية المركزة تناقصا في أعداد نزلائها، التي تقلصت بحاصل 16 حالة منذ أمس، وليصبح المجموع 337 شخصاً”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، تماثل للشفاء 15,983,655 شخصاً، أي بزيادة بمجموع 59,720، وليصل الإجمالي إلى 17,116,550 حالة شفاء”، كما “انخفضت أعداد الحالات الإيجابية الحالية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 967,401، أي بفارق 14,967″، عن يوم أمس.