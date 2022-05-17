فون دير لاين: ضاعفنا أهداف الاتحاد الأوروبي للهيدروجين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن الاقتناع بأن الهيدروجين الأخضر “ضروري لوضع حد لاعتماد أوروبا على مورد طاقة غير موثوق وخطير مثل روسيا”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية في خطاب خلال مؤتمر في بولندا مخصص للهيدروجين، والذي يعتبره المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي أحد أنواع الوقود المستقبلية، أنه “لهذا السبب ضاعفنا في خطتنا (RePowerEu) هدفنا بحلول عام 2030، لإنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين المتجدد على تراب الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت فون دير لاين، أنه “سنستورد 10 ملايين طن أخرى من الخارج، والتي يمكنها أن تحل محل ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز المستورد من روسيا”، مبينة أن “المفوضية ستتبنى غدًا حزمة لوائح خاصة بالهيدروجين الأخضر، بعدها، ستكون المعايير الرئيسية جاهزة لاستكمال بنية تحتية متكاملة للغاز والهيدروجين، بما فيها التخزين والبنية التحتية للموانئ”.

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن، “مع هذه القواعد، ستتمتع الصناعة بكل الوضوح الذي تحتاجه للتخطيط للمستقبل. وبالتالي ستكون جميع النظم البيئية الإقليمية لدينا قادرة على الاندماج في سوق هيدروجين أوروبي حقيقي”، مبينةً أن “هذه السوق النظيفة والمربحة التي ستقودها أوروبا وشركاؤها في العقود القادمة، ستحل محل سوق الوقود الأحفوري الملوِّث عالمياً”.

وخلصت فون دير لاين الى القول، إن “مع أسعار السوق الحالية، يمكن أن يكون الهيدروجين الأخضر أرخص من ذلك الرمادي”، الذي ينتج باستخدام الغاز الطبيعي.