إيني تستعد لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة عن الشروع بإجراءات فتح حسابات لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل أيضًا.

وأضاف عملاق الطاقة الإيطالي في بيان الثلاثاء، أنه “على ضوء المواعيد النهائية الوشيكة للدفع، والمنتظرة غي الأيام القليلة المقبلة، شرعنا كإجراء احترازي، بالإجراءات المتعلقة بفتح حسابين جاريين باسم (K) في بنك غازبروم، أحدهما باليورو والآخر بالروبل، استجابة لتوجيهات (غازبروم إكسبورت) وفقا لطلب أحادي بتعديل العقود القائمة، بما يتماشى والإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز الذي طلبته روسيا”.

ونصت مذكرة (إيني) على أنه، “مع ذلك، فقد رُفضت هذه التغييرات منذ فترة طويلة. لذلك، يتم فتح هذه الحسابات على أساس مؤقت ودون المساس بأي من الحقوق التعاقدية للشركة، والتي تنص على الوفاء بالالتزامات للدفع مقابل الدفع باليورو”، كما “سيرافق هذا الاحتياطي السريع أيضًا تنفيذ المدفوعات الأخرى ذات الصلة”.

وذكرت مجموعة الطاقة أنه “القرار الذي تمت مشاركته مع المؤسسات الإيطالية، قد اتخذ امتثالاً لإطار العقوبات الدولي الحالي وفي سياق مناقشة مستمرة مع شركة غازبروم للتصدير للتأكيد صراحةً على مقاسمة أي تكاليف أو مخاطر ترتبطة بتنفيذ مختلف للمدفوعات من جانب شركة غازبروم إكسبورت”.