سفارة إيطاليا بليبيا: لا يجب أن يكون سكان طرابلس رهائن صراع سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قالت السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية، إنها تتابع “بقلق بالغ الاشتباكات المسلحة في طرابلس، المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة الـ3 ملايين نسمة، والتي يجب ألا تكون رهينة الصراعات السياسية”، في البلاد.

هذا ما كتبه الممثل الدبلوماسي الإيطالي في طرابلس الغرب في تغريدة على مدونة (تويتر)، معلقا على الاشتباكات التي اندلعت بعد وصول رئيس الوزراء المنتخب من قبل برلمان طبرق فتحي باشاغا إلى العاصمة.

وجاء في البيان: “نحث جميع الجهات الفاعلة على الوفاء بالتزامها بالنأي عن أعمال العنف، وندعو إلى بذل جهود فورية وصادقة لإيجاد مسار توافقي نحو الانتخابات الوطنية، من خلال جهود الوساطة التي تيسرها الأمم المتحدة، والجارية في القاهرة”.

وتمنت السفارة بعد ذلك الشفاء العاجل لعنصر الشرطة الدبلوماسية هشام “الذي أصيب برصاصة طائشة خلال مواجهات صباح اليوم”، وقالت “نحن قريبون من النقيب، عائلته وزملائه في سلك الشرطة الدبلوماسية، وننتظر رؤيته مجدداً وبأقرب وقت في موقع الخدمة الخاص به”.