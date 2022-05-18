صحفية إيطالية تنتقد مقدم برامج بشأن المعلومات حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وجهت صحفية إيطالية انتقادات ضد مقدم برامج تلفزيونية، بشأن طبيعة المعلومات التي يقدمها حول الحرب الأوكرانية.

وكتبت الصحفية الفلسطينية رولا جبريل، التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والإيطالية، في تغريدة على مدونة (تويتر) الأربعاء، ضد ماسيمو جيليتّي: “لا أقبل إجراء مقابلات أو دعوات لبرنامج (هذه ليست الساحة)، فإن ما يقدمه ليست معلومات”.

وأضافت جبريل: “أود أن أوضح مفهومًا لجيليتّي: كما إنني لا أتواجه مع السحرة بشأن وباء كوفيد 19، فكذلك بشأن أولئك الذين يختارون استعراضية الحرب، أنا لا أناقش مع من يروج لبوتين”. واختتمت بالقول: “هذه ليست صحافة”.