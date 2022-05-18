الخارجية الايطالية: دي مايو يجري في نيويورك لقاء حول “التميّز الإيطالي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير لويجي دي مايو، خلال مهمته في نيويورك للمشاركة في حدث “نداء الأمن الغذائي العالمي للعمل”، التقى مواطنه، الكاتب أنطونيو موندا في مقر القنصلية الإيطالية.

وقالت مذكّرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الأربعاء، إن “دي مايو، الذي التقى بالكاتب، رحب به باعتباره امتيازًا إيطاليًا يحمل اسم الدولة عالياً، لا في الولايات المتحدة وحسب”، بل “في جميع أنحاء العالم أيضاً”.

وقد كان موندا، الأستاذ في جامعة نيويورك، المدير الفني لمهرجان روما السينمائي، وقد حظي بجائزة أفضل كاتب سينمائي لكتابه “الوهم الرائع”.

وذكر بيان الخارجية، أن موندا، “اتخذ خطواته الأولى مساعداً لـ باولو وفيتوريو تافياني، ثم عمل ناقدًا سينمائيًا وأدبيًا أيضاً، وهو المدير الفني لمهرجان (الحوار) الأدبي، ويتعاون مع صحف إيطالية عديدة”.