سالفيني: لا أرى حاجة للتصويت على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني: “أعتبر أنه لا داعي للتصويت” على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، “لأنني أدرك أنه ليست هناك شحنة أسلحة جديدة”.

وأضاف سالفيني في تصريحات إذاعية الأربعاء، أنه “مع بداية الشهر الثالث”، للحرب الروسية الأوكرانية، “أعتقد أنه توافقاً مع آراء الجنرالات والأب الأقدس، ينبغي وقف إرسال الأسلحة”.

وأشار السيناتور إلى أنه “إذا استمررنا على هذا المنوال، ففي غضون ستة أشهر سنحصي ملايين القتلى”. وأردف: “لقد منحنا تفويضا للحكومة بإرسال الاسلحة اذا رأت ذلك ضروريا، واعتقد ان نهاية ارسال الاسلحة قد حانت”.

وحول اجتماع يوم أمس لأحزاب تيار يمين الوسط الذي التأم في بلدة آركوري بميلانو (شمال)، قال زعيم حزب الرابطة، إنه “على الرغم من أن القمة سارت بشكل سيء، فلا شيء غير قابل للتعويض، كانت هناك مواقف مختلفة، لكن القرار بشأن صقلية متروك للصقليين”، في إشارة إلى مسألة إعادة انتخاب نيللو موزوميتشي رئيسا للمقاطعة، التي لا تتفق بشأنها أحزاب الرابطة، (فورتسا ايتاليا) و”إخوة ايطاليا”.