مصادر: روسيا تقرر طرد 24 من أعضاء السفارة الإيطالية بموسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر دبلوماسية بأن روسيا قررت طرد 24 من أعضاء السفارة الإيطالية، وذلك رداً على طرد 30 دبلوماسياً ومسؤولاً يحملون جوازات سفر دبلوماسية من السفارة الروسية في روما.

وقد استدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق الأربعاء السفير الإيطالي لإبلاغه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من إيطاليا في 6 نيسان/أبريل الماضي، حسبما أفادت وكالة الانباء الروسية (تاس).

وكانت وزارة الخارجية الايطالية قد عزت حينها طرد الدبلوماسيين الروس، وهو قرار تم في إطار مبادرة مشتركة مع دول أوروبية وأطلسية، لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي” على خلفية “العدوان غير المبرر” على أوكرانيا.