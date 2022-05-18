دراغي: طرد موسكو للدبلوماسيين تصرف عدائي، لكن لا لقطع القنوات الدبلوماسية مع الكرملين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي قرار وزارة الخارجية الروسية طرد 24 من أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية في روسيا بالتصرف “العدائي”.

وقال دراغي بعد ظهر الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين “لقد تلقيت هذه المعلومات قبل بضع دقائق. من الواضح أنه عمل عدائي، ليس فقط تجاهنا، ولكن أيضًا تجاه أوروبا”، حيث “تم أيضًا طرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين”.

وأردف رئيس الوزراء الإيطالي “لكن هذا لا يجب أن يقود الى قطع القنوات الدبلوماسية” مع الكرملين، “لأن السلام يتحقق من هناك”.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن روسيا قررت في وقت سابق الأربعاء طرد 24 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في البلاد، وذلك رداً على طرد إيطاليا 30 دبلوماسياً ومسؤولاً روسيا الشهر الماضي.