دراغي: إرسال السلاح؟ قرار أوروبي ساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وسنواصل القيام بذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، على التزام حكومته بقرار الاتحاد الأوروبي إرسال أسلحة لأوكرانيا، والذي ساعد كييف “في الدفاع عن نفسها”، وذلك ردا على تصريحات لقياديين في حزب الرابطة وحركة خمس نجوم أعربوا عن رفضهم ارسال دفعات أسلحة أخرى كون ذلك-حسب رأيهم- يساهم في إبعاد فرص السلام بين الكرملين وكييف.

وأشار دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد ظهر الأربعاء في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إلى أنه فيما يتعلق بمواصلة إرسال الأسلحة إلى كييف، “نحن نريد مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لقد فعلنا ذلك في الماضي وسنواصل القيام بذلك عند الضرورة”.

ونوه دراغي، الذي يحظى بدعم واسع من القوى السياسية في البرلمان، بإنه قرار “مشترك” للدول الأوروبية و”صادر عن الاتحاد الأوروبي، ونحن أعضاء مخلصون فيه”.