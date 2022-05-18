إيطاليا: سنواصل العمل على حل تفاوضي في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، “مواصلة العمل على حل تفاوضي في أوكرانيا”.

وقال دراغي في تصريحات صحفية مشتركة مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، التي استقبلها صباح اليوم في قصر (كيجي)، مقر الحكومة، إنه “في عام 1995 انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي ومنذ ذلك الحين تعاوننا بشكل وثيق للغاية هنا أيضاً”.

وتابع رئيس الحكومة، “في الأسابيع الأخيرة أظهرنا وحدة كبيرة في إدانة روسيا، ودعم أوكرانيا، والسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الجارية”. وأردف: “نعتزم مواصلة القيام بذلك، بدءًا من اجتماع المجلس الأوروبي الاستثنائي نهاية الشهر”، الجاري.

وذكّر دراغي بأنه “منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يسير بلدينا معاً، وقد تم قبول إيطاليا وفنلندا في الأمم المتحدة في العام نفسه، 1955”. وأوضح ان “العلاقات الثنائية ممتازة وشهدت تعزيزا تدريجيا في السنوات الأخيرة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري”.

وأعرب رئيس الوزراء في النهاية عن “الأمل باندماج أكبر، لا سيما في القطاعات المبتكرة مثل المستحضرات الصيدلانية والتقنيات الحيوية والإلكترونيات”.