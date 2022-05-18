إيطاليا: لا تزال تدفقات الهجرة مستمرة نحو لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، تتواصل بلا انقطاع، والتي وصل إليها 168 مهاجرا خلال الليلة الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تم رصد أول قاربين صغيرين، تم الاستيلاء عليهما، من قبل عناصر دورية الشرطة المالية، على بعد حوالي 18 ميلاً بحرياً عن ساحل الجزيرة”، مبينةً أن “على متن الأول كان هناك 28 شخصاً، من بينهم 4 نساء و10 قاصرين، قادمين من المغرب وتونس”، أما “الثاني، فقد كان يحمل 17 تونسيًا، بينهم امرأة واحدة”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “من ناحية أخرى، وصل عند منتصف الليل تقريبًا إلى رصيف فافالورو، 62 شخصاً قادمين من مصر، المغرب، السودان وإثيوبيا”، والذين “كانوا على متن قارب صغير طوله عشرة أمتار، اعترضته رجال قوات الشرطة المالية على بعد خمسة أميال بحرية عن ساحل الجزيرة”.

وأشارت المصادر إلى أن “آخر من وصل إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، كان 61 رجلاً من جنسيات مختلفة، تمكنوا على متن قارب طوله 10 أمتار من الوصول بشكل مستقل إلى مرفأ (كالا كروتشي)، حيث أوقفتهم دورية قوات الشرطة المالية”. وقد “تم ترتيب نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.