دراغي: حان الآن لبناء دفاع أوروبي حقيقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أنه حان وقت بناء “دفاع أوروبي حقيقي” مشترك.

وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين “ينبغي أن نبني دفاعًا أوروبيًا حقيقيًا، مكملاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، للمساهمة في حماية قيمنا التأسيسية ومؤسساتنا”. وأردف “هذه لحظة الخيارات ونريد أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا رياديا” على الساحة العالمية.

وقال دراغي “نحن نعلم جيدًا أن مسار التكامل الأوروبي، الذي تدعمه إيطاليا وفنلندا، لم يكتمل بعد. لقد وضعتنا الحرب في أوكرانيا أمام تحديات إستراتيجية هائلة، لا يمكننا مواجهتها فرادى بميزانيات وطنية فردية. يجب اعتماد أدوات إضافية لاحتواء تأثير تكاليف الطاقة وللاستثمار في انتقال الطاقة وفي إعادة إعمار أوكرانيا”.