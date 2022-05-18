إيطاليا تريد “تسريع انضمام فنلندا والسويد للناتو ودعم الفترة الانتقالية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بشدة بتقديم الدولتين الاسكندنافيتين فنلندا والسويد رسميا طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معلنا رغبة بلاده في “تسريع” هذه العملية.

وقال دراغي في تصريحات صحفية مشتركة بالعاصمة روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، “هذا يوم تاريخي لفنلندا. ونحن، مثل دول الناتو والاتحاد الأوروبي الأخرى، سوف نلتزم بضمان ومساعدة أمن فنلندا في المرحلة الانتقالية. سنرى ما يستلزمه هذا، ولكن لدينا التزام وليس مشروطا”.

وبحسب رئيس الوزراء الإيطالي، فإن “طلب العضوية للالتحاق بالناتو هو رد واضح على الغزو الروسي لأوكرانيا وما يشكله من تهديد للسلام في أوروبا وأمننا الجماعي”.

وقال “إيطاليا تدعم بشدة قرار فنلندا، وقرار السويد أيضا”، إنهما “دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي، تتعاونان بالفعل عن كثب مع الناتو وتتقاسمان قيمه التأسيسية وتساهمان في تعزيز قدراته”.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي “نريد تسريع الإجراءات الداخلية لجعل العضوية فعالة في أقرب وقت ممكن ونعتزم دعم فنلندا والسويد في هذه الفترة الانتقالية”.