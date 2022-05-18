لجان الشؤون الخارجية ببرلمانات أوروبية تحث على ضرورة وقف إطلاق النار بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رؤساء لجان الشؤون الخارجية في مجالس نواب كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا على “ضرورة وقف إطلاق النار”.

وحث رؤساء اللجان البرلمانية في بيان مشترك الأربعاء “سلطات الاتحاد الروسي على تعليق الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات لوضع حد للحرب الضارة بالطرفين، وإبرام اتفاق على أساس احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها كدولة حرة ومستقلة”.

في الإدانة “بلا تحفظ للدمار والمجازر المستمرة في أوكرانيا”، شدد البيان الرباعي المشترك على “واجب تعزيز قدرة الأوكرانيين على مقاومة العدوان المستمر للقوات الروسية”.

وفيما يتعلق بعملية التكامل الأوروبي، أكد رؤساء اللجان البرلمانية الأربع على ضرورة “تمهيد الطريق لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا لتصبح جزءًا من الأسرة الأوروبية”.

وبهذه الروح – يضيف البيان- “نرحب باقتراح الرئيس ماكرون إنشاء (مجموعة سياسية أوروبية) جديدة يمكن أن تكون بمثابة إطار عمل متكامل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المستقبلية التي يستغرق انضمامها وقتًا طويلاً”، و”على أية حال، فإن العضوية الكاملة والتامة تظل الهدف النهائي”.

ورأى رؤساء لجان الشؤون الخارجية البرلمانية أنه “بالتوازي، ينبغي على الدول الأعضاء الـ27 التقدم نحو إنشاء اتحاد أوروبي معزز مؤسسيًا ومتنوع الاختصاصات”، معربين عن “الاصرار على الإيفاء بالالتزام الذي تم التعهد به لدول غرب البلقان في قمة سالونيك عام 2003″، وبالتالي “تأييد الفتح الرسمي لمفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا” للتكتل الموحد.

ويرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، بييرو فاسينو وفي الجمعية الوطنية الفرنسية، جان لويس بورلانج وفي مجلس النواب الإسباني ماري كلوزه، وفي البوندستاغ الألماني، مايكل روث