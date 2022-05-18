إيطاليا: 136 وفاة جراء كوفيد وتسجيل 30 ألف و408 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (18 أيار/مايو) تسجيل 136 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و30 ألفا و408 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات من 13.3% المسجلة أمس إلى 11.5% اليوم.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الثلاثاء بلغت 148 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 44 ألفا و489 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 19 مريضا) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 318 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 189 مريضا) لتصل إجمالا إلى 7 آلاف و276.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و147 ألفا و477، حصد الوباء أرواح 165 ألفا و630 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم اليوم إلى 16 مليون و29 ألفا و269