المفوضية: عودة بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية إلى كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية عودة بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في أوكرانيا (EUAM) اليوم الأربعاء إلى كييف، بعد إجلاء موظفيها في 24 شباط/فبراير بسبب “الغزو الروسي”، حسبما جاء في المذكرة الصادرة في بروكسل.

وفي هذا الصدد، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل “يسعدني أن أعلن إعادة انتشار البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا”، والتي إضافة إلى مهامها الأخرى، “ستدعم العمل الحاسم للمدعي العام الأوكراني لتسهيل التحقيق والملاحقة القضائية لأي جرائم دولية ارتكبت في سياق العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير المستفز ضد أوكرانيا. وسيُحاسب المسؤولون عن الفظائع وجرائم الحرب والمتواطئون معهم وفقًا للقانون الدولي”.

وأشارت المذكرة إلى أنه يتم إعادة نشر فريق أساسي من 15 من موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي في بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل “مواصلة الاتصالات المباشرة مع السلطات الأوكرانية بشكل أكبر، ودعمها بشكل خاص في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وتخطط البعثة لزيادة تواجدها الدولي تدريجياً في أوكرانيا طوال فصل الصيف، تماشياً مع تطور الوضع الأمني ​​في البلاد.

ولفتت المذكرة إلى أنه “في سياق العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، طورت البعثة، بالإضافة إلى أنشطتها الاستشارية بموجب الولاية الأصلية، مسارات عمل جديدة لدعم السلطات الأوكرانية” ويشمل ذلك “نشر فرق على الجانب الأوكراني من نقاط العبور الحدودية مع بولندا وسلوفاكيا ورومانيا لتسهيل تدفق الأشخاص والبضائع عبر الحدود”، إضافة إلى “دعم السلطات الأوكرانية، ولا سيما المدعي العام ووكالات إنفاذ القانون، في التحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة مرتكبيها”.