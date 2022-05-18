دي مايو يستبعد “فيتو” تركي ضد انضمام السويد وفنلندا للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- استبعد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو استخدام تركيا الفيتو ضد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)

وقد التقى دي مايو في وقت سابق اليوم الأربعاء في نيويورك نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي “ليس لدي تصور أن تركيا تريد استخدام حق النقض ضد دخول السويد وفنلندا” إلى الناتو. وأردف “بالتأكيد أنقرة تطلب ضمانات” بشأن قضايا ثنائية، “لكنني على ثقة من أن الحوار بين تركيا والسويد وفنلندا يمكن أن يؤدي في أسرع وقت ممكن إلى حل”.

وحسب رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه من الجانب التركي، “لا يوجد رفض لمبدأ الأبواب المفتوحة للناتو”، مشددًا على دعم إيطاليا للسويد وفنلندا “في هذا الخيار المهم ومنذ اللحظة الأولى”.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أشارت إلى أن لقاء دي مايو-أوغلو تمحور حول تعزيز العلاقات الثنائية، دعم إيطاليا لدور التركي كميسر للحوار من أجل حل تفاوضي بين الكرملين وكييف والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم.