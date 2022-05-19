عالمة مناعة إيطالية: الجرعة الثالثة للأطفال آمنة وفعالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أكدت عالمة مناعة إيطالية، أن إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 للأطفال، آمن وفعال.

جاء ذلك على لسان أخصائية المناعة بجامعة بادوڤا (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) أنتونيلا ڤيولا، تعليقا على إعطاء الضوء الأخضر من قبل وكالة الدواء والغذاء الأمريكية (Fda)، لأول جرعة معززة من لقاحات مكافحة كوفيد للأطفال.

وكتبت ڤيولا على صفحتها الخاصة في (فيسبوك)، أنه “تمت الموافقة على الجرعة المنشطة (الجرعة الثالثة) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وقد أظهرت المعطيات سلامة وفعالية الجرعة الثالثة، والتي تستخدم لإكمال دورة التطعيم وتوليد ذاكرة مناعية تدوم بمرور الوقت وقادرة على توفير الحماية من هذا الداء”.

وذكرت خبيرة المناعة، أن “التطعيمات الإجبارية التقليدية أيضاً (ليس تلك التي تحتوي على فيروسات موهنة)، كلقاحي الكزاز أو الخنّاق، تتطلب 3 جرع حتى تكتمل دورتها، لذلك ليس من المستغرب أنه في هذه الحالة أيضاً، تكون الجرعة الثالثة مطلوبة ويمكن إعطاءها ابتداء من الشهر الخامس بعد الجرعة الثانية”.

وخلصت ڤيولا الى القول: “نحن الآن ننتظر قرار وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)”، وبالإضافة إلى ذلك فـ”في الأسابيع القادمة ستكون لدينا معلومات عن اللقاحات للأطفال دون سن الخامسة”.