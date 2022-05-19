إيطاليا: وصول 223 مهاجراً إلى لامبيدوزا وكلب أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن ليلة شعارها عمليات الرسوّ على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها 223 مهاجراً في غضون ساعات قليلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “أول مجموعتين مؤلفتين من 18 و51 شخصاً، تم اعتراضهما من قبل رجال قوات الشرطة المالية، أنزلوا على رصيف فافالورو بين الساعة 21.20 و23.00، وقد كان بينهم 9 قاصرين أيضاً”.

وتابعت، “بعد فترة وجيزة، وصل 73 مهاجراً ينتمون إلى جنسيات مختلفة على متن زورق دورية تابع لهيئة حماية الموانئ، بينهم 4 نساء، 3 قاصرين، وكذلك 5 تونسيين بينهم امرأة وكلب، تم تعقبهم عند الساعة 10 مساءً على بعد 8 أميال بحرية عن سواحل الجزيرة”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “59 مهاجراً آخرين وصلوا عند حوالي الساعة 3 صباحًا، بمن فيهم 19 قاصراً، اعترضهم رجال هيئة حماية الموانئ على بعد حوالي أربعين ميلاً بحرياً عن كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”.

وأشارت المصادر إلى أن “الرسوّ الأخير بالترتيب الزمني، جلب 17 مهاجراً من جنسيات مختلفة إلى لامبيدوزا، كان قد أوقفهم زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على بعد 4 أميال بحرية عن الجزيرة”.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول، إنه “بالنسبة لجميع المهاجرين، تم ترتيب عملية النقل إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي كان فيها حتى الليلة الماضية، وقبل آخر الوافدين، 570 ضيفًا”.