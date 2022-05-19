إيطاليا: كشف شبكة تهريب مخدرات من إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – ألقت قوات الشرطة المالية في محافظة فاريزي (مقاطعة لومباردية ـ شمال) القبض على شخصين واوقفت اثنين آخرين في عملية أمنية ضد شبكة تهريب كوكايين دولية من افريقيا الى أوروبا.

وقالت مصادر أمنية إن “عسكريي حماية مطار ميلانو ـ مالبينسا ألقوا القبض على مواطن نيجيري وصل على متن رحلة قادمة من إثيوبيا، كان قد ابتلع 1.5 كيلوغرام من الكوكايين مقسمة إلى 92 كيس صغير”. ثم “أتاحت التحقيقات القبض على امرأة نيجيرية مقيمة في تورينو، فوجئت بحمل 530 غم من الكوكايين”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “العسكر حددوا منظمي حركة المرور، وهما مواطنان نيجيريان مقيمان في تورينو، والذين، وفقا لما أظهرت التحقيقات، لضمان نجاح رحلة الساعي، استخدموا طقوس استرضاء يمارسها سحرة مقابل أجر في الأماكن انطلاق عمليات الشحن”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “تم إيقاف الرجلين في بلدة إمبيريا (مقاطعة ليغوريا ـ شمال)، عندما كانا على وشك الفرار من إيطاليا”.