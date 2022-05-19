إيطاليا: الشرطة المالية تجمد ممتلكات بـ150 مليون لشركة سوبر جيت الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نفذت وحدة شرطة العملات الخاصة التابعة لقوات الشرطة المالية، مرسومان تجميدان صادران عن لجنة الأمن المالي ضد شركة الطائرات المتحدة (OJSC) وهي شركة روسية مدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وقالت قوات الشرطة في مذكرة الخميس، إن “الموارد الاقتصادية المعنية بالمرسومين، والمنسوبة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الشركة أعلاه، تصل إلى ما يقرب من 150 مليون يورو، وتتألف جزئيًا من رأس مال شركة (سوبر جيت) المساهمة، ومقرها مدينة البندقية”، فضلا عن “5 طائرات”.

يذكر أن شركة (سوبر جيت) هي مشروع مشترك تأسس عام 2007 بين شركة (ألينا آيرماكّي) الإيطالية، التي كانت تمتلك 51٪ من رأس المال، وشركة صناعة الطائرات الروسية (سوخوي) القابضة، التي تمتلك نسبة الـ49٪ المتبقية من رأس المال”.