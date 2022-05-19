دراغي: “تكلفة رهيبة” من الأرواح البشرية للحرب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن “الخسائر البشرية الناجمة عن الغزو الروسي (لأوكرانيا) فادحة”.

وفي جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الخميس حول تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قال دراغي، إنه “تم العثور على مقابر جماعية جديدة، واكتشفت مقابر جماعية حول ماريوبول وكييف بعد ذلك في أماكن أخرى تركها الروس”، مثل مدينة بوتشا.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “اليوم هو الخامس والثمانين للحرب، وأمل الجيش الروسي بغزو مساحات شاسعة من الأرض في وقت قصير، قد اصطدم بالمقاومة الأوكرانية”، وأن “الروس انسحبوا من بعض المناطق لتركيز جهودهم في المنطقة الشرقية” للبلاد.

وأضاف دراغي، أن “في الأسبوع الماضي، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة خاركيف، وتحول الهجوم الروسي في الجنوب الشرقي إلى احتلال عسكري، واعتمدت خاركوف الروبل الروسي وتم ربطها بالشبكة الروسية”.