إيطاليا: سنستمر بدعم أوكرانيا لصد الغزو الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، “ستواصل دعم الحكومة الأوكرانية في جهودها لصد الغزو الروسي”، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وحلفائه.

وفي جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الخميس حول تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قال دراغي، إنه “يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ونستأنف المفاوضات، لقد تشاطرت هذا الرأي مع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن”.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أضاف رئيس الحكومة: “لقد وجدت تقديراً لمتانة الموقف الإيطالي الذي يتيح لنا أن نكون في الطليعة، ودون غموض، في مجال البحث عن السلام”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “إذا كان بإمكاننا الحديث اليوم عن محاولات للحوار، فذلك لأن أوكرانيا تمكنت من الدفاع عن نفسها في الأشهر الأخيرة”، مبيناً أن “إيطاليا ستتحرك مع شركائها الأوروبيين وحلفائها للبحث عن كل فرصة ممكنة للوساطة”، لكن “يجب أن تكون أوكرانيا لا أية جهة أخرى، من يقرر أي سلام تقبله، وكذلك لأن السلام الذي لم يكن مقبولاً بالنسبة لأوكرانيا لن يكون مستداماً”.