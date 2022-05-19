دراغي: الطاقة المتجددة هي السبيل الوحيد للتحرر من الوقود الأحفوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن الاقتناع بأن مصادر الطاقة المتجددة هي السبيل الوحيد للتحرر من واردات الوقود الأحفوري.

وفي جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الخميس حول تطورات وعواقب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قال دراغي، إن “الحكومة قد تحركت بأقصى تصميم لإزالة القيود البيروقراطية التي تحد من توسع مصادر الطاقة المتجددة في إيطاليا”، إذ “تبقى الطاقة المتجددة هي السبيل الوحيد لتحرير أنفسنا من واردات الوقود الأحفوري وتحقيق نموذج نمو مستدام حقًا”.

وخلص رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن “الحكومة ستسعى جاهدة لتفكيك الحواجز البيروقراطية التي تحول دون الاستثمار”، في مجال الطاقة المتجددة.